Die Wahl des AfD-Abgeordneten Daniel Freiherr von Lützow in die Parlamentarische Kontrollkommission ist gescheitert. Am Freitag stimmten 66 Abgeordnete ab, für die Wahl Lützows votierten 21 Abgeordnete, 45 stimmten mit „Nein“. In den vergangenen Monaten scheiterte die Wahl der Kandidaten der...