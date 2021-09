Am Sonntag, 26. September, findet die Bundestagswahl 2021 statt. Außerdem gibt es Wahlen zum Abgeordnetenhaus und den Bezirksverordnetenversammlungen in Berlin, den Berliner Volksentscheid der Initiative „Deutsche Wohnen & Co enteignen“, die Bürgermeisterwahl in Schwedt und die Landratswahl in Märkisch-Oderland - alle aktuellen Entwicklungen hier im Liveticker. (Symbolfoto) © Foto: Michael Kappeler/dpa