Rund 250 Einsatzkräfte kämpfen aktuell gegen den Waldbrand im Süden Brandenburgs . Die für Freitag angekündigten 400 Kräfte seien zu spät benachrichtigt worden und so kurzfristig nicht einsatzfähig, sagte ein Sprecher des Elbe-Elster -Kreises am Freitagmorgen. Man müsse schauen, ob hier nochmal nachgesteuert werden müsse. An dersoll zudem eine Fläche kontrolliert abgebrannt werden, sodass ein Überspringen der Flammen in Teilen ausgeschlossen werden könne.