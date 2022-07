Den Feuerwehren in der Region Elbe-Elster wird derzeitig wirklich keine Pause gegönnt. Am Montag (25. Juli 2022) heißt es, einen Ödlandbrand im Südwesten Falkenbergs in Richtung Rehfeld und der Landesgrenze zu Sachsen unter Kontrolle zu bringen, da das Feuer sich schnell auszubreiten droht.

Im Einsatz sind die Wehren aus dem gesamten Umkreis, insgesamt aus 15 Standorten von Bad Liebenwerda bis Herzberg

Gegen 13:30 Uhr wurde der Alarm gegeben, am späteren Nachmittag gab es von Entwarnung leider keine Spur. Im Gegenteil, aus den ursprünglich sieben in Flammen stehenden Hektar sind schnell über zwölf geworden. Da ist es längst kein reiner Ödlandbrand mehr, sondern hat bereits die Waldgebiete in dem Gebiet des Windparkes erfasst.

Die Großschadenslage ist ausgerufen. Mit 30 Fahrzeugen und über 200 Einsatzkräften vor Ort, gelingt es so schnell nicht, den Brand unter Kontrolle zu bringen. Weitere Kräfte müssen alarmiert werden und anrücken.

Auch der erste Versuch, die Ausbreitung durch eine Riegelstellung zu vermindern, war nicht von Erfolg gekrönt. Anwohner werden gebeten, Türen und Fenster geschlossen zu halten.

Nach 17 Uhr verschlechtert sich die Lage. Laut Falkenbergs Stadtbrandmeister Sören Diecke ist das Feuer nach wie vor nicht unter Kontrolle. Inzwischen wird eine Evakuierung der Orte Kölsa und Rehfeld in Erwägung gezogen, da sich der Brand in Richtung der Ortschaften bewegt.

Cottbus schickt Hilfe nach Elbe-Elster ins Brandgebiet

Eine Tanklöscheinheit der Cottbuser Feuerwehr ist am Montagnachmittag zum Einsatz in das Waldbrandgebiet im Landkreis Elbe-Elster ausgerückt. Sie wurden von der Einsatzleitung angefordert.

Aus Cottbus sind insgesamt 14 Mann mit fünf Löschfahrzeugen auf dem Weg ins Brandgebiet bei Falkenberg. 13 der 14 Einsatzkräfte kommen von Freiwilligen Wehren aus der Stadt.

Darüber hinaus ist auch die Sondereinsatzgruppe (SEG) Flight aus Cottbus zum Waldbrand beordert worden, um per Drohne die Einsatzführung aus der Luft zu unterstützen, heißt es aus der Leitstelle Lausitz.

Weitere Feuerwehr-Fahrzeuge sind aus Potsdam-Mittelmark unterwegs nach Elbe-Elster. Diese Einsatzkräfte hat der Landkreis über das Innenministerium Brandenburg angefordert.

Mittlerweile stehen etwa 100 Hektar in Flammen. Die Polizei hat die Anwohner bereits über die potentielle Möglichkeit einer Evakuierung informiert. Sollte es dazu kommen müssen, würden Busse mit geeigneten Ansprechpartnern zur Verfügung gestellt, informiert der Landkreis. Für Fragen der Bürger wurde ein Bürgertelefon eingerichtet, das unter 03535 46-4004 zu erreichen ist.