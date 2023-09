Handys brummen, Schriftzüge leuchten, Sirenen heulen: Bundesweit soll wieder durchgespielt werden, wie im Fall von Katastrophen oder Kriegsfolgen gewarnt wird. Das teilten Bundesinnenministerium und das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) mit.

Wann ist der Warntag 2023 und was ist das eigentlich?

Am Donnerstag, 14. September 2023, löst das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) einen Probealarm der höchsten Warnstufe aus. Den Probealarm wird es in ganz Deutschland geben. Es handelt sich um einen Test – die Bevölkerung muss nichts weiter tun. Es ist nicht nötig, sich auf den Warntag vorzubereiten. Einen Flyer zum Warntag 2023 vom BKK finden Sie als Download am Ende dieser Seite.

Warum gibt es den Warntag?

Das BKK möchte testen, wie gut das Warnsystem in Deutschland funktioniert. Mit jedem Test können Schwachstellen verbessert und geprobt werden, wie es im Ernstfall, wie zum Beispiel Krieg oder Naturkatastrophen, funktioniert.

Wie lange ertönen die Sirenen?

Um 11 Uhr sollen die Sirenen ertönen und um 11:45 Uhr soll es Entwarnung geben.

Wie werden die Menschen gewarnt?

„Wir setzen auf den sogenannten Warnmittel-Mix“, sagte Innenstaatssekretärin Juliane Seifert. Dazu zählten der Handy-Warnkanal „Cell Broadcast“, Warn-Apps wie Nina, Warnungen in Radio und Fernsehen, Sirenen, Informationstafeln in Städten sowie Warnungen auf den Bahnsteigen und in Zügen der Deutschen Bahn. Beim sogenannten Cell Broadcast System geht eine automatische Benachrichtigung an jedes Handy, das zu diesem Zeitpunkt eingeschaltet ist, Empfang hat und mit einer aktuellen Software läuft.

Diese Warnkanäle werden getestet:

Radio und Fernsehen

Warn-Apps wie NINA

Anzeigetafeln in der Stadt

Sirenen

Lautsprecherwagen

Infosysteme der Deutschen Bahn

Mobilfunkdienst Cell Broadcast

Die Teilnahme am Warntag in ganz Deutschland ist freiwillig. Nicht alle Kommunen nehmen daran teil oder testen die Warnmittel vor Ort. Die vorhandenen Warnmittel werden abhängig von ihrer Verfügbarkeit und Einsatzmöglichkeit getestet.

War der letzte Warntag erfolgreich?

Der bundesweite Warntag soll noch besser klappen als der letzte Probealarm im Dezember 2022. Dieses Mal sollen die Menschen möglichst flächendeckend mit einer staatlichen Warnung erreicht werden. Beim letzten Warntag im Dezember 2022 erhielten schon neun von zehn Menschen auf dem einen oder anderen Weg eine Warnung. Beim Warntag 2022 wurde das Cell Broadcast System mit automatischen Benachrichtigungen ans Handy erstmals angewendet. Knapp 54 Prozent der Menschen wurden damals über Cell Broadcast erreicht.

Ralph Tiesler, Präsident des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, sagte, der Warntag sei ein Stresstest für die Systeme. „Es wird laut.“ In einem tatsächlichen Zivilschutzfall, also wenn die Bevölkerung vor Kriegseinwirkungen geschützt werden muss, müsste das Warnsystem bundesweit auslösbar sein. „Hier drückt der Bund auf den Knopf“, sagte Tiesler. Das laufe dann über sein Amt, möglichst nach Absprache mit der Bundesinnenministerin. Faktisch handele es sich um einen Mausklick.

In regionalen Fällen wie bei Bränden oder Amokläufen würden die örtlichen Behörden entsprechend Warnungen aussenden, so Tiesler. Dies ist in mehreren Fällen in den vergangenen Monaten laut Innenressort bereits erfolgreich geschehen. Seifert nannte unter anderem die Amoktat bei einer Versammlung der Zeugen Jehovas im März 2023 in Hamburg mit acht Toten.

Anlass für die Einführung von Cell Broadcast in Deutschland war die Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen im Sommer 2021 mit mehr als 180 Toten. Seifert wertete die Warnungen auch vor dem Hintergrund des Klimawandels als wichtig. Es gebe „keinen Anlass davon auszugehen, dass die Extremwetterereignisse nachlassen werden“.

Tiesler zeigte sich zuversichtlich, dass beim Warntag 2023 eine mindestens ebenso hohe Quote an erreichten Menschen geschafft wird wie im Jahr 2022. Das Ziel sei der weitere Ausbau der Warn-Infrastruktur. Jedes einzelne Warnmittel solle jeweils an die bisher nur insgesamt erreichte Quote von 90 Prozent gewarnten Menschen herangeführt werden. „Mit jedem Warntag lernen wir letztlich dazu“, sagte Tiesler.