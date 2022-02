Wie geht es mit der Wasserversorgung der Tesla-Fabrik und von Einwohnern im Speckgürtel weiter? Ein Gerichtsverfahren um eine erhöhte Wasserförderung in Eggersdorf ( Märkisch-Oderland ) sorgt für Verunsicherung. Entscheidet das Gericht zugungsten der Kläger, könnten Engpässe in der Versorgung entstehen.

Der Landrat von Märkisch-Oderland Gernot Schmidt (SPD) ergreift nun die Initiative. Am Donnerstag gab es in Seelow einer Zusammenkunft von fünf Wasserverbänden. Gekommen waren alle Verbände in Märkisch-Oderland und der Fürstenwalder Verband, dessen Gebiet sich auf zwei Kreise erstreckt. Sie wollen nach einer Lösung für mögliche Engpässe in der Wasserversorgung suchen.

Landrat von Märkisch-Oderland wendet sich ans Land

Pendler Gigafactory Grünheide Bahnhof Fangschleuse bekommt Fußgängerbrücke – nur wann? Grünheide Landrat Schmidt will sich nun in einem Brief ans Land Brandenburg wenden. Die Verbände fordern vom Landesamt für Umwelt Daten an, die Auskunft geben über Grundwasserreserven, aber auch geschützte Gebiete. Es solle in den nächsten Monaten ein Konzept erarbeitet werden, wo sich in Reserven erschließen ließen, sagte ein Sprecher des Landkreises. Es geht um mögliche Zulieferungen aus den berlinfernen Gegenden des Kreises für den Berliner Rand und insbesondere für den Wasserverband Strausberg-Erkner WSE.

Dieser Verband ist für die Versorgung der Tesla-Fabrik zuständig und betreibt das Wasserwerk in Eggersdorf. Umweltverbände haben gegen eine erhöhte Wasserförderung in Eggersdorf geklagt. Sie befürchten Schäden für die Umwelt, aber auch eine zu starke und nicht nachhaltige Nutzung der Grundwasserreservoire. Am 11. Februar verhandelt das Verwaltungsgericht in Frankfurt (Oder) in dem Fall.

Mehr zur Gigafactory von Tesla in Grünheide bei Berlin gibt es auf einer Themenseite

Zudem erscheint wöchentlich unser Newsletter „Tach Tesla“. Zur Anmeldung geht es hier.