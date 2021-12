Vorfreude ist die schönste Freude: Pünktlich zum ersten Advent ist Ihnen unsere neue Sonderbeilage „Geschenke & Geschichten“ in den Briefkasten geflattert. Der Titel verrät schon worum es hier geht. Einerseits um viele aktuelle Geschenkideen fürs bevorstehende Weihnachtsfest, und andererseits um lustige Geschichten, passend zur Adventszeit. Diesmal finden Sie in den großen runden „Schneekugeln“ von uns etwas abgewandelte Märchen, die gern auch zum Schmunzeln einladen. Denn mit einem Schuss Humor lassen sich, Gesundheit vorausgesetzt, viele Alltagsprobleme zumindest leichter lösen.

Gerade jetzt in der für alle Menschen wiederum schwieriger gewordenen Corona-Zeit ist es uns eine besondere Herzensangelegenheit, unserem ohnehin schon durch die gut anderthalbjährige Krise strapazierten lokalen Einzelhandel und den Veranstaltern hier eine heimatliche Plattform zu bieten. Abermals richten wir das Konzept der Beilage ganz bewusst an der aktuellen Situation aus: Zu den Angeboten Ihrer regionalen Anbieter finden Sie dazu passende redaktionelle Tipps und Ideen.

Wertvolle Geschenkideen aus der Region

Bitte überlegen Sie gerade jetzt sehr genau, ob Sie Ihr wohlverdientes Geld beim Geschenkekauf globalen Online-Konzernen anvertrauen oder doch besser Ihrem Händler, Ihrer Einrichtung vor Ort. Und wenn nicht gleich immer alles vorrätig sein sollte, gibt es gewiss überall in den Geschäften unserer Innenstädte und Gewerbegebiete Möglichkeiten, das Gewünschte vorab zu bestellen und dann als Gutschein oder Geschenk Ihren Lieben zu überreichen.

So bereiten Sie nicht nur Freunden und Verwandten viel Freude, sondern helfen gleich auch noch Arbeitsplätze und Geschäfte hier bei uns am Leben zu erhalten.

Neben unseren Geschenketipps finden Sie in unserem neuen Heft auch noch insgesamt 24 Schneekugeln mit den schon besagten, etwas veränderten „Märchen“. Diese können Sie nicht nur gemütlich beim Adventskaffee lesen, sondern sie enthalten zugleich auch die Lösungen unseres diesjährigen Weihnachtsgewinnspiels.

Wie nehme ich an der Verlosung teil?

Noch bis einschließlich 24. Dezember 2021 finden Sie nun in Ihrer Tageszeitung täglich eine zu unseren 24 Märchen-Schneekugeln passende Frage. Die richtige Lösung gibt es dazu immer in der Beilage und hier geht es zum Blätterkatalog . Deshalb sollten Sie bitte, vorausgesetzt Sie besitzen die analoge Variante, unser Heft bis Heiligabend gut aufbewahren.

Unter der folgenden Telefonnummer 01378 80 14 64 oder online auf MOZ.de/Weihnachtsgewinnspiel

Weihnachtsgewinnspiel, können Sie täglich mitmachen, online sogar noch zusätzlich sonntags. An diesen 24 Tagen verlosen wir jeden Tag einmal 100 Euro.

Also: Halten Sie die Lösungen des Hefts „Geschenke & Geschichten“ parat, studieren Sie die vielfältigen Geschenketipps darin und gewinnen Sie mit etwas Glück täglich hundert Euro.

Wir wünschen Ihnen trotz komplizierter Lage eine schöne Adventszeit; hier und jetzt. Bleiben Sie gesund und zuversichtlich.



Viel Spaß beim Weihnachtsgewinnspiel wünscht Ihnen Ihr Märkisches Medienhaus.