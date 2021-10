Auch in Brandenburg hoffen Veranstalter auf eine Rückkehr zur Normalität was Weihnachtsmärkte 2021 angeht. In vielen Städten wie Potsdam, Frankfurt, Cottbus und in den Gemeinden im Spreewald soll es Adventsmärkte geben. Die Pläne sind aber abhängig von der weiteren Entwicklung der Corona-Lage. Die aktuelle Verordnung im Land Brandenburg gilt bis 9. November.

Noch sind es ein paar Tage hin, aber fest steht: Auch in diesem Jahr wird es ein Weihnachtsfest geben. Aber auch eins mit einer Tasse Glühwein auf einem Weihnachtsmarkt in Potsdam, Frankfurt (Oder), Cottbus oder im Spreewald und einer Runde Riesenrad? Einige Märkte in Brandenburg haben ihr Programm schon veröffentlicht. Hier eine Übersicht:

Weihnachtsmarkt in Potsdam: 22.11. bis 29.12.2021

Ein blauer Lichterglanz erfüllt Potsdam mit weihnachtlicher Stimmung in der Brandenburger Straße und auf dem Luisenplatz. Der zentrale historische Weihnachtsmarkt mit Märchenbühne und Freilufteisbahn soll vom 22. November bis 29. Dezember in die Landeshauptstadt Brandenburgs locken. Auch die vielen Geschäfte, Boutiquen, Galerien, Cafés und Restaurants inmitten des bunten Weihnachtstreibens laden zum Bummeln durch die historische Potsdamer Innenstadt ein.

Weihnachtsmarkt Potsdam

Datum: 22.11.2021 bis 29.12.2021

22.11.2021 bis 29.12.2021 Öffnungszeiten: Sonntag bis Mittwoch von 11 bis 20 Uhr, Donnerstag bis Samstag von 11 bis 21 Uhr, 25. und 26. Dezember von 11 bis 18 Uhr, 29. Dezember von 11 bis 17 Uhr, am 24. Dezember geschlossen

Sonntag bis Mittwoch von 11 bis 20 Uhr, Donnerstag bis Samstag von 11 bis 21 Uhr, 25. und 26. Dezember von 11 bis 18 Uhr, 29. Dezember von 11 bis 17 Uhr, am 24. Dezember geschlossen Corona-Regeln: noch nicht bekannt

noch nicht bekannt Eintritt: frei

Sinterklaas-Fest in Potsdam: 11.12. bis 12.12.2021

Ganz wie in den Niederlanden reitet Sinterklaas traditionell auf seinem Schimmel ins Holländischen Viertel in Potsdam und eröffnet den gleichnamigen Weihnachtsmarkt. Holländische und einheimische Händler und Gastronomen sorgen dort für ein buntes Potpourri aus allerlei Leckereien, feinen Sachen und interessanten Handwerksvorführungen. Die Ankunft des leibhaftigen Sinterklaas wird übrigens am Sonnabend um 13.30 Uhr im Potsdamer Hafen erwartet.

Sinterklaas-Fest in Potsdam

Datum: 11.12.2021 bis 12.12.2021

11.12.2021 bis 12.12.2021 Öffnungszeiten: Sonnabend von 11 bis 20 Uhr, Sonntag von 11 bis 19 Uhr

Sonnabend von 11 bis 20 Uhr, Sonntag von 11 bis 19 Uhr Corona-Regeln: noch nicht bekannt

noch nicht bekannt Eintritt: frei

Weihnachtsmarkt in Cottbus: 22.11. bis 23.12.2021

Auf dem Cottbuser „Weihnachtsmarkt der tausend Sterne“ steht traditionell der Herrnhuter Stern in den Cottbus-Farben rot-weiß im Mittelpunkt und soll den gesamten Weihnachtsmarkt und die Innenstadt in ein Sternenmeer verwandeln. Die Stadt möchte auch gern in diesem Jahr einen Weihnachtsmarkt stattfinden lassen, hält sich mit einer defintiven Aussage noch zurück. Ob also im Herzen des Marktes, auf dem Cottbuser Altmarkt, sich wieder die 14 Meter große Weihnachtstanne mit mehr als 100 Herrnhuter Sternen zeigt, sowie die dreistöckige traditionelle Weihnachtspyramide dreht, ist noch unsicher. Stadtsprecher Jan Gloßmann hofft, dass es in der ersten Novemberwoche Signale aus Potsdam gibt und klar wird, welche Corona-Regeln in der Adventszeit gelten.

Weihnachtsmarkt in Cottbus

Datum: wahrscheinlich vom 22.11.2021 bis 23.12.2021

wahrscheinlich vom 22.11.2021 bis 23.12.2021 Öffnungszeiten: wohl täglich von 11 bis 19 Uhr

wohl täglich von 11 bis 19 Uhr Corona-Regeln: noch nicht bekannt

noch nicht bekannt Eintritt: frei

Weihnachtsmarkt in Frankfurt(Oder): noch offen

Auch in Frankfurt (Oder) soll es 2021 einen Weihnachtsmarkt geben. In welcher Form, ist aber noch offen. Laut Stadtsprecher Uwe Meier könnte er aufgrund der geltenden Corona-Regeln mit etwas mehr Freiflächen entstehen. Genauere Infos zum Frankfurter Weihnachtsmarkt 2021 sind aber noch nicht bekannt.

Spreewaldweihnacht in Lübbenau/Lehde: 27./28.11. und 02./03.12.2021

Im Großen Spreewaldhafen in Lübbenau, der ältesten Abfahrtsstelle des Spreewaldes, werden Besucher der Spreewaldweihnacht von einem „echten“ Kapitän zum maritimen Weihnachtsmarkt begüßt. Hier können Gäste entlang der Buden und Stände der Hafenweihnacht bummeln und Räucherfisch, Weihnachtsplinse und einen steifen Grog probieren oder erstehen die eine oder andere Kleinigkeit zum Fest. Außerdem starten von hier die winterlichen Kahnfahrten in das Freilandmuseum Lehde.

Hier können Besucher auf den historischen Bauernhöfen des Freilandmuseums Lehde Geschichten, Traditionen und Bräuche rund um die Weihnachtszeit in der Lausitz entdecken. Wer in erleuchtete Stuben blicken will und regionale Leckereien an den Marktständen kosten, ist in Lehde genau richtig. Beim Bummel über den Handwerkermarkt treffen Gäste das Bescherkind, das Glück und Segen für das neue Jahr verheißt.

Spreewaldweihnacht in Lübbenau/Lehde

Datum: 27./28.11. und 02./03.12.2021

27./28.11. und 02./03.12.2021 Öffnungszeiten: täglich von 10.30 bis 18 Uhr

täglich von 10.30 bis 18 Uhr Corona-Regeln: noch nicht bekannt

noch nicht bekannt Eintritt: Hafenweihnacht in Lübbenau frei, Preise für Kahnfahrt und Eintritt für das Freilandmuseum Lehde gibt es auf der Website der Spreewaldweihnacht

Weihnachtsmarkt in Brandenburg an der Havel: 22.11. bis 23.12.2021

Der Adventstreiben in Brandenburg an der Havel wird mit der Eröffnung des Weihnachtsmarktes auf dem Neustädtischen Markt, direkt im Herzen der Havelstadt, am Montag, 22. November, eingeläutet. Bis Donnerstag, 23. Dezember 2021, versüßen allerlei Leckereien, der Weihnachtsmann und Schausteller die Zeit vor dem Heiligen Abend in der Havelstadt. Weitere Höhepunkte des „Brandenburger Winterzaubers“ sind unter anderem die Brandenburger Weihnachtsbühne oder die Fahrten mit der Nikolaus- und Weihnachtsmannbahn.

Brandenburger Winterzauber

Datum: 22.11.2021 bis 23.12.2021

22.11.2021 bis 23.12.2021 Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag 11 bis 20 Uhr, Freitag und Samstag 11 bis 21 Uhr, Sonntag 12 bis 20 Uhr

Montag bis Donnerstag 11 bis 20 Uhr, Freitag und Samstag 11 bis 21 Uhr, Sonntag 12 bis 20 Uhr Corona-Regeln: noch nicht bekannt

noch nicht bekannt Eintritt: frei

Märchenadventsmarkt in Neuzelle: 04.12. und 05.12.2021

Das Kloster Neuzelle bietet eine malerische Kulisse für den traditionellen Adventsmarkt in der Vorweihnachtszeit, der für seine stimmungsvolle Atmosphäre bekannt ist. Die Besucher des Neuzeller Märchenadventsmarktes können sich laut Veranstalter auf Handwerker, Hobbykünstler, Vereine und Händler freuen, die ein vielfältiges weihnachtliches Warenangebot zum Verkauf anbieten. Für den großen und kleinen Hunger gibt es eine große Auswahl an kulinarischen Spezialitäten, die kaum Wünsche offenlassen. Ein Riesenspaß sind die vielen bekannten, liebenswerten und rätselhaften Märchenfiguren, die auch in diesem Jahr den Neuzeller Märchenadventsmarkt besuchen werden. Prinz Albrecht und der Weihnachtsmann werden höchst persönlich durch das Programm führen.

Neuzeller Märchenadventsmarkt