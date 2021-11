Über den Luisen- und Bassinplatz schlendern, mit einem Glühwein oder Punsch in der Hand - das konnten die Menschen in Potsdam für einen Tag. Denn kaum war der Weihnachtsmarkt in Potsdam am Montag, 22.11., eröffnet worden, soll er am Mittwoch, 24.11., wieder geschlossen werden. Das steht in der Verordnung zur Verschärfung der Corona-Maßnahmen in Brandenburg, die ab Mittwoch gelten soll. „Weihnachtsmärkte sollen nicht eröffnet bzw. bestehende wieder geschlossen werden“, heißt es in einer Pressemitteilung des Regierungssprechers Florian Engels.

Heißt: Auch Cottbus und Frankfurt (Oder) müssen ihre gerade eröffneten Weihnachtsmärkte nach nur zwei Tagen Betrieb wieder dicht machen.

Weihnachtsmarkt in Brandenburg: Alle Märkte abgesagt

Während einige Städte bereits vor den nun ab Mittwoch geltenden Verschärfungen ihre Weihnachtsmärkte absagten, hielten vor allem Brandenburgs Großstädte an diesen fest. Potsdam, Cottbus, Frankfurt (Oder), der Weihnachtsmarkt Brandenburg an der Havel und Neuruppin planten nach wie vor fest mit der Verwirklichung. Währenddessen hatten folgende Regionen und Städte ihre Weihnachtsmärkte ohnehin schon abgesagt:

alle Weihnachtsmärkte im Oberspreewald-Lausitz-Kreis

Ludwigsfelde

Babelsberg Böhmischer Weihnachtsmarkt

Sinterklaas-Fest in Potsdam

Spreewaldweihnacht in Lübbenau/Lehde

Neuzeller Märchenadventsmarkt in Neuzelle

Neue Corona Verordnung Brandenburg: 2G-Regel, Kontaktbeschränkungen, Ausgangssperren

