Es steht Besserung an: Für den Freitag kündigt der Deutsche Wetterdienst (DWD) im Süden der Region zwar eine dicke Wolkendecke am Himmel an, anderenorts bleibt es aber heiter bis wolkig. Nur vereinzelt rechnen die Meteorologen noch mit Schauern, in den meisten Brandenburger Landkreisen erwartet der DWD keinen Regen.