Noch einmal Schmuddelwetter und dann gibt es wieder eine weiße Schneelandschaft: In Berlin und Brandenburg werden am Wochenende frostige Temperaturen erwartet. Es soll eine Schneedecke und Glätte geben, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstag mitteilte.

In der Nacht zum Freitag wird es nach DWD-Angaben bis zu minus ein Grad kalt. Auf den Straßen kann es glatt werden. Der Freitag ist laut Vorhersage überwiegend bewölkt bei bis zu fünf Grad. Lokal kommt Schneegriesel vom Himmel.

Am Wochenende kräftige Schneefälle in Berlin und Brandenburg erwartet

Spätestens ab Samstag und am Sonntag soll es dann länger andauernde, teils kräftige Schneefälle geben, vor allem über Brandenburg, sagte DWD-Meteorologe Mathias Rudolph. Er rechne mit einer Schneeschicht von 10 bis 20 Zentimetern - das sei jedoch nur eine Prognose. Hinzu kämen Dauerfrost und teils kräftige Windböen (Windstärke: 6-7). Am Sonntag könnten diese dann noch einmal stärker werden.

Die Temperaturen sinken am Samstag tagsüber auf bis zu minus zwei und am Sonntag auf bis zu minus fünf Grad. „Durch den kalten Wind sind es gefühlt minus 15 Grad“, sagte Rudolph. In der Nacht könnten die Temperaturen auf bis zu minus zehn Grad fallen. Bei mäßig frischem Wind besteht laut der Vorhersage Gefahr von Glätte und Schneeverwehungen. „Es ist ein richtiges Winterwetter im Winter“, so Rudolph.

Wetterphänomen mit Wind, Schnee und Kälte

Das Wetterphänomen mit Wind, Schnee und Kälte sei für den Februar recht ungewöhnlich. Zwar habe es auch im Februar 2018 Temperaturen mit bis zu minus 12 Grad gegeben - aber nach DWD-Angaben nicht mit Schneefall und Wind. Im Februar gebe es eigentlich eher wenig Niederschlag, sagte Rudolph. Nun träfen verschiedene Luftmassen aufeinander, das löse Schneefall und Wind aus. Im Februar vergangenen Jahres lagen die Tiefstwerte bei minus 0,5 Grad.