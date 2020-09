Noch bis Mitte der Woche können sich Berliner und Brandenburger auf heiße Temperaturen über der 30-Grad-Marke freuen, danach soll es deutlich abkühlen. Für den heutigen Dienstag rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit Höchstwerten zwischen sehr warmen 29 und heißen 32 Grad. Dazu soll es viel Sonnenschein und dünne Schleierwolken geben. Am Mittwoch wird es noch einmal heiß mit Temperaturen zwischen voraussichtlich 26 bis 30 Grad. Die Meteorologen erwarten zudem heiteres, zeitweise wolkiges Wetter. Regnen soll es nicht.

Im Süden Brandenburgs, vor allem in der Niederlausitz kündigt der DWD am Donnerstag zunächst noch einige Wolken an. Später scheint auch dort wie bereits im restlichen Brandenburg und in Berlin die Sonne. Die Höchsttemperaturen liegen jedoch nur noch bei 18 bis 21 Grad. Viel Sonnenschein und keinen Regen, sowie maximale Temperaturen zwischen 19 und 22 Grad erwarten die Wetterexperten am Freitag.