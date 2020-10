Es wird wieder wärmer: Das kommende Wochenende hält in Berlin und Brandenburg Temperaturen bis zu 23 Grad bereit. Für den Freitag kündigen die Meteorologen vom Deutschen Wetterdienst (DWD) zunächst noch viele Wolken und stellenweise Regen an. Erst im Verlauf des Nachmittags sowie am Abend lockert es sich auf. Die Höchstwerte liegen bei 18 Grad.

Maximal 23 Grad am Samstag

Am Samstag rechnet der DWD mit Maximalwerten zwischen 19 und 23 Grad. Einige Wolken können am Himmel zu sehen sein, Regen wird allerdings nicht erwartet. Zu Beginn des Sonntags kann es dann im Osten Brandenburgs mancherorts noch stark bewölkt sein und etwas regnen. Dies lässt aber zügig nach und es wird bei Höchsttemperaturen von 17 bis 21 Grad heiter.

Der Donnerstag bleibt weitgehend trocken

Die DWD-Wetterexperten rechneten am Donnerstagvormittag gebietsweise mit Nebelfeldern, teils mit Sichtweiten unter 150 Metern. In den östlichen Landesteilen Brandenburgs war vereinzelt etwas Regen möglich, sonst sollte es bei maximalen Werten zwischen 15 und 19 Grad trocken bleiben.