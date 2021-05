Am verlängerten Pfingstwochenende sollten sich Berliner und Brandenburger erneut auf lokale Schauer und Gewitter einstellen. Allerdings kommt die Sonne nach den Prognosen des Deutscher Wetterdienstes (DWD) vom Freitag auch ab und an zum Vorschein, besonders oft am Pfingstmontag.

Für den Samstag erwarten die Wetterexperten neben vielen Quellwolken gelegentlich ein paar Sonnenstrahlen. Ab den Nachmittagsstunden sind lokale Schauer und Gewitter möglich. Die Maximalwerte liegen bei voraussichtlich 16 bis 19 Grad.

Aber auch Gewitter möglich

Ähnlich sieht die Wetterlage am Pfingstsonntag aus: Bei maximal 15 bis 18 Grad soll es einen Wechsel von vielen Wolken und heiteren Abschnitten sowie stellenweise Schauer geben - auch Gewitter seien möglich.

Die Aussichten für Pfingstmontag: heiter bis wolkig und vor allem trocken. Das meiste Vitamin D können die Menschen in der Niederlausitz tanken. Der DWD erwartet Höchstwerte von 18 bis 22 Grad. Nur im Nordwesten Brandenburgs werde es teils stark bewölkt sowie örtlichen Regen geben.