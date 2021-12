Wird Donald Bäcker, Wetterexperte im ARD-Morgenmagazin, gefragt, ob die Menschen in Brandenburg mit Schnee zu Weihnachten rechnen können, zeigt sich der Walslebener vorsichtig optimistisch: „Eigentlich sah es schlecht aus“, sagt der 53-Jährige. „Aber es bleibt spannend. Kalte Luft aus Osteuropa schafft es wohl gerade so bis nach Brandenburg. Gleichzeitig schiebt sich warme Luft aus dem Südwesten Deutschlands über die schwere Kaltluft bei uns. Die Folge: Schneefall an Heiligabend ist durchaus möglich.“ Unklar bleibe, ob der Schnee sich hält oder ob sich die Warmluft ab erstem Feiertag auch bei im Osten und Norden Deutschlands durchsetzt. Das ist eine Wetterlage mit hohem Fehlvorhersagepotenzial, kleinste Veränderungen der Zugbahn des Tiefs haben entscheidende Wirkung.

Dennoch dämpft er die Erwartungen, was die Schneemenge angeht. „Ich fürchte, an der kalten Luft hängt nicht viel Schnee.“ Tagsüber könnte es sonnig und kalt werden, nachts sei mit Frost zu rechnen. So viel Schnee wie in der vergangenen Woche sei jedoch nicht zu erwarten. Zurzeit gebe es das Hoch Zafira, das nach Norden abzieht. Dies sei eine gute Voraussetzung für kalte Winter in Brandenburg.

2010 gab es zuletzt viel Schnee zum Fest

Weiße Weihnachten gab es zuletzt im Jahr 2010. In Brandenburg und Berlin lagen zwischen 10 und 40 Zentimeter Schnee. „Es war das Schnee-reichste Fest seit 1892 – gefolgt von 1981 und 1986“, hat Donald Bäcker in seinem Archiv recherchiert. Er erinnert sich, dass es auch in seiner Kindheit im Norden Brandenburgs nur selten weiße Weihnachten gab, obwohl es damals kälter war. „In Brandenburg gab es immer schon das berühmte Weihnachtstauwetter – im Normalfall ist es zu den Festtagen grün“, so Bäcker. Zu Silvester gibt es dann oft einen Wetterumschwung.

Andere Wetterdienste haben bereits erklärt, es könnte der „härteste Winter aller Zeiten“ bevorstehen. „Das sind die Scharlatane, die auf der Suche nach Schlagzeilen sind“, bewertet Donald Bäcker die Aussagen. Heute dürfe sich jeder Meteorologe nennen, der sich mit Wetter beschäftigt. Und es gebe eben einige, die einen Jahrhundert-Winter prophezeien, der dann nicht kommt.

Harter Winter ist möglich

Einen harten Winter will Bäcker, der selbst die Ausbildung zum Technischen Assistenten für Meteorologie an der Wetterstation Neuruppin und in Potsdam absolviert hat, nicht ausschließen. Trotz des Klimawandels könne es noch Ausreißer geben – deshalb könnte auch ein heftiger Winter bevorstehen. „Die Klimatologen sagen auch: Unser Wetter wird extremer.“

Die Schneekatastrophe von 1978/79 in Brandenburg war für den jungen Donald Bäcker ein Auslöser, sich mit dem Wetter zu beschäftigen. Solche Schneemassen seien auch heute in Brandenburg noch denkbar, meint er.

Kartoffelsalat mit Würstchen

Die Weihnachtsfeiertage wird der Wetterexperte mit seiner Familie ruhig zu Hause in Walsleben verbringen. Was es zu Essen gibt, darüber werde noch diskutiert: „Aber wahrscheinlich gibt es an Heiligabend Kartoffelsalat mit Würstchen oder Buletten; am ersten Feiertag kommt eine Weihnachtsente auf den Tisch. Die stammt vom Nachbarn und ist garantiert Bio.“

