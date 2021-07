Lokale Schauer und Gewitter, Sonnenschein und Temperaturen von fast 30 Grad - in Berlin und Brandenburg sind die Aussichten für die kommenden Tage eher wechselhaft. Örtliche Schauer am Dienstagmittag klingen am Abend rasch ab, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstagmorgen mitteilte. Die Temperaturen liegen bei bis zu 28 Grad.

Auch am Mittwoch könne es den DWD-Meteorologen zufolge zunächst zu örtlichen Schauern, ab dem Nachmittag auch zu einzelnen Gewittern kommen, die erneut gegen Abend nachlassen. Die Temperaturen liegen zwischen 24 und 27 Grad.

Auf Sonnenschein statt nasses Grau können sich die Menschen in Berlin und Brandenburg dann am Donnerstag freuen. Bei 23 Grad in der Prignitz bis 27 Grad in der Niederlausitz bleibe es meist trocken.