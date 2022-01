Mit gebietsweise Schneeregen sowie Schneematsch und glatten Straßen startet die Woche in Berlin und Brandenburg. Wie der Deutsche Wetterdienst in Potsdam am Montag mitteilte, muss auch am Dienstag und Mittwoch immer wieder mit Regen und Schneeregen gerechnet werden. Dabei bleibe es relativ mild und es werde wieder windig. Nachts muss mit leichtem Frost gerechnet werden.

Die Temperaturen erreichen am Montag etwa drei und am Dienstag vier Grad. Für Mittwoch werden zwischen vier und acht Grad vorhergesagt. Am Dienstag und Mittwoch können stürmischen Böen Windstärke acht erreichen. Erst am Wochenende hatte ein Sturmtief in Brandenburg und Berlin gewütet.