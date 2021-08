Viele Wolken über Berlin und Brandenburg

Gebietsweise Regen

Stürmisches Wetter auch an der Ostsee-Küste

Auch in den kommenden Tagen bleibt es in Berlin und Brandenburg weiterhin grau und regnerisch. Bei Höchsttemperaturen von bis zu 22 Grad und frischem Wind hängen am Mittwoch viele Wolken am Himmel, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwochmorgen mitteilte. Zeit- und gebietsweise könne es regnen.

Auch am Donnerstag und Freitag halten sich laut Prognose weiterhin viele Wolken über Berlin und Brandenburg. Bei Temperaturen bis maximal 23 Grad könne es am Donnerstag besonders im Berliner Raum und im Norden Brandenburgs zeitweise regnen. Im Laufe des Freitags lässt der Niederschlag den DWD-Meteorologen zufolge nach und der Himmel lockere bei Temperaturen zwischen 19 und 23 Grad auf.

Unbeständiges Wetter an der Ostsee

Brandenburg und Grenzverkehr Polen baut einen Autotunnel – droht deshalb der Ostseeinsel Usedom das Verkehrschaos? Swinemünde Auch an der Ostsee bleibt das Wetter unbeständig. Im Einflussbereich eines Tiefs über Skandinavien wird mit einer nordwestlichen Strömung mäßige warme Meeresluft nach Mecklenburg-Vorpommern geführt, die das Wetter unbeständig gestaltet, so der DWD

Am Mittwoch werden an der Ostsee einzelne Sturmböen zwischen 55 und 70 km/h aus Südwest bis West, an exponierten Küstenabschnitten Böen bis 80 km/h erwartet. Im Binnenland vereinzelte Windböen um 60 km/h gering wahrscheinlich. In der Nacht zum Donnerstag gibt es an der Ostsee letzte Sturmböen.