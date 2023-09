Zu Beginn der neuen Woche wird es in Berlin und Brandenburg nach einem spätsommerlichen Wochenende ungemütlicher. Ab Montagmittag erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) zunächst in Westbrandenburg örtliche Schauer bis zum Abend. Auch einzelne Gewitter mit lokalem Starkregen, Sturmböen und Hagel sind möglich.

Im Süden soll es bereits am Nachmittag beginnen zu regnen, es weht ein leichter Wind. Die Temperaturen steigen auf 25 bis 30 Grad. Dagegen soll es im Osten Brandenburgs tagsüber sommerlich und trocken bleiben.

Dienstag kühlt das Wetter sich ab

In der Nacht zum Dienstag kühlt es sich den Angaben zufolge auf 17 bis 14 Grad ab und es kommt örtlich noch zu weiteren Schauern. Im Osten Brandenburgs kann es dabei noch zu Gewittern und Starkregen kommen.

Bei Höchsttemperaturen von 20 bis 24 Grad und vereinzelten Windböen bleibt es am Dienstag wolkig bis heiter. In der Nacht zum Mittwoch nimmt der Wind weiter zu. Vor allem in der Nordhälfte muss bei bis zu 12 Grad am Morgen mit leichtem Regen gerechnet werden.