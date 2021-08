Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt weiterhin vor Unwettern mit heftigem Regen im Süden Brandenburgs. Auch in Berlin und im Osten Brandenburgs sowie in Teilen von Sachsen wird am Montag, 23. August, vor Dauerregen gewarnt.

Freundlicher werde es im Laufe des Tages im Norden und Nordwesten Brandenburgs. Die Temperaturen liegen demnach bei 17 bis 23 Grad Celsius.

Die Behörden hatten für den Süden und Südosten Brandenburgs Sonntagnachmittag eine amtliche Unwetter-Warnung herausgegeben. Diese wurde unter anderem über die Warn-App Nina (kostenlos in den App-Stores von Google und Apple zum Download) vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe verbreitet.

Darin hieß es für Brandenburg, dass ergiebiger Dauerregen in den Landkreisen Spree-Neiße, Elbe-Elster, Oberspreewald-Lausitz sowie in der Stadt Cottbus auftreten soll. In Sachsen waren unter anderem die Lausitzer Landkreise Bautzen und Görlitz betroffen.

Für die rot markierten Gebiete hat der Deutsche Wetterdienst am Sonntagnachmittag Unwetterwarnungen ausgesprochen.

© Foto: Deutscher Wetterdienst

Am Sonntagabend lieferten die Behörden dann weitere Warnungen nach und warnten amtlich auch vor Unwetter mit schweren Gewittern, auch in Oder-Spree und in Frankfurt (Oder). Dabei könnten zum Beispiel Bäume entwurzelt werden, Äste, Dachziegel oder Gegenstände herabfallen. Empfehlung: Gegenstände im Freien sollten gesichert werden. Es solle insbesondere Abstand zu Bäumen, Gerüsten, Gebäuden oder Hochspannungsleitungen während des Unwetters gehalten werden. „Vermeiden Sie möglichst den Aufenthalt im Freien“, hieß es in der Gewitter-Warnung weiter.

Bis zum Montagnachmittag könnte die Unwetterlage demnach anhalten. Es würden Niederschlagsmengen von 50 bis 80 Liter pro Quadratmeter erwartet. „Lokal begrenzt sind auch Mengen um 100 Liter pro Quadratmeter nicht ausgeschlossen“, heißt es in der Warnmeldung weiter.

Überflutungen von Straßen sind infolge des Dauerregens möglich

Infolge des Dauerregens seien unter anderem Überflutungen von Straßen möglich. Auch Erdrutsche können laut Warnmeldung dabei auftreten. „Schließen Sie alle Fenster und Türen!“, hieß es weiter.