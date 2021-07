Bei heiteren Aussichten in Berlin und Brandenburg steigen die Temperaturen zum Wochenende über 30 Grad. Am Donnerstag hängen jedoch zunächst dichte Wolken am Himmel, die sich erst im Verlauf des Nachmittags verziehen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstagmorgen mitteilte. Bei Temperaturen bis zu 26 Grad bleibe es trotz der Wolken meist trocken.

Auch am Freitag und Samstag bleibe es den DWD-Meteorologen zufolge überwiegend heiter und trocken. Während die Temperaturen am Freitag auf bis zu 27 Grad steigen, könnte am Samstag in einigen Teilen Berlins und Brandenburgs die 30-Grad-Marke knapp überschritten werden.