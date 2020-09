Gummistiefel und Regenjacke ausgepackt: In Berlin und Brandenburg wird es am Wochenende grau und regnerisch. Am Freitag erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) bei maximal 17 Grad teils kräftige Regenfälle - vor allem zwischen dem Fläming, der Prignitz und dem Ruppiner Land. Gewitter sind dabei nicht ausgeschlossen. Ab dem frühen Nachmittag soll der Regen dann etwas nachlassen und es nur noch vereinzelt Schauer geben.

Für den Samstag rechnen die Meteorologen mit Höchsttemperaturen von gerade mal 10 bis 14 Grad. Zudem soll es weiterhin bedeckt und grau bleiben sowie regnen. Wetterfeste Kleidung brauchen Berliner und Brandenburger dann auch am Sonntag: dicke Wolken am Himmel, zeitweise Regen und Maximalwerte zwischen 12 und 16 Grad.

Etwas freundlicher könnte das Wetter zum Start in die neue Woche werden. Am Montag soll es laut DWD nur noch mancherorts etwas regnen. Die Temperaturen steigen der Prognose zufolge auf maximal 17 Grad an.