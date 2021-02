Brandenburg, Frankfurt (Oder): Blick von der Stadtbrücke, dem deutsch-polnischen Grenzübergang, auf Eisschollen, sogenannte Brieger Gänse, die stromabwärts im Fluss Oder schwimmen. Mit den Brieger Gänsen ist ein früher in Schlesien aufgetauchter Begriff bis an die Untere Oder gelangt. Die Bezeichnung steht für die runden Eisschollen mit gekräuseltem Rand, die in der Umgebung der Stadt Brieg (Brzeg) verwandt wurde. © Foto: Patrick Pleul/dpa