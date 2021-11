In Brandenburg Sachsen und Berlin wird Schmuddelwetter mit Dauerregen erwartet. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen mitteilte, beginne der Dauerregen am Donnerstagmorgenund breite sich im Laufe des Vormittags nachund in denaus. Gebietsweise regne es bis Freitagmorgen viel. Schwacher bis mäßiger Nordostwind, der am Abend aus Richtung West mit teils starken Böen auffrischt, wird erwartet. Die Höchsttemperaturen liegen bei neun Grad.