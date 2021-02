Sonne satt und noch frühlingshafter als am Samstag: Mit weiter steigenden Temperaturen erwartet die Menschen in Brandenburg ein freundlicher Sonntag. Neben vereinzelten Schleierwolken scheint nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) die Sonne den ganzen Tag über und es bleibt sehr mild. Die Höchstwerte liegen zwischen 13 Grad in der Uckermark und 17 Grad zwischen Havelland und Elbe-Elster-Kreis. Der Wochenbeginn gestaltet sich nach DWD-Vorhersage ähnlich. Mit Temperaturen zwischen 12 und 15 Grad wird es nicht ganz so warm wie am Sonntag, doch der Tag bringt erneut viel Sonne.