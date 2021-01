Berliner und Brandenburger dürfen sich am Wochenende über zwei bis sechs Zentimeter Neuschnee freuen.

Wie der Deutsche Wetterdienst am Freitagmorgen mitteilte, schneie es zwischen Freitagabend und Samstagmorgen vor allem in der Südwesthälfte Brandenburgs sowie in Berlin. Am Tag bleibe es Freitags bei Temperaturen bis zu null Grad jedoch vorerst trocken. Am Vormittag könne es stellenweise gefrieren und vor allem im Süden Brandenburgs glatt werden.

Im Laufe des Samstags lockere es von der Prignitz bis zur Uckermark bei Temperaturen zwischen null und zwei Grad wieder auf. In der Nacht zu Sonntag kühle es auf bis zu minus elf Grad ab. Gebietweise könne es glatt werden.

Auch der Sonntag bleibe bei Höchsttemperaturen von bis zu null Grad und schwachem Südwestwind trocken.