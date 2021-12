Die Woche nach Weihnachten beginnt kühl in Berlin und Brandenburg. Bei Sonne und Wolken erreichen die Temperaturen am Montag -5 Grad in der Uckermark, um -1 Grad in Berlin und +1 Grad an der Elster, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. In der Nacht sollen die Temperaturen ebenfalls bei -1 bis -5 Grad liegen. Von der Prignitz bis zum Fläming sei örtlich etwas Schneegriesel oder leichter Regen mit Glätte möglich. Am Dienstag steigen die Temperaturen auf 1 bis 5 Grad. Stellenweise sei gefrierender Regen mit Glatteisbildung nicht ausgeschlossen.