Das Wetter zeigt sich am Freitag, 26. August, über Berlin und Brandenburg von einer sehr unschönen Seite. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) bereits am Donnerstag auf dem Kurznachrichtendienst Twitter mitteilte, kann es vor allem im Nordosten und Osten Deutschlands - und somit auch über Berlin und Brandenburg - zu Gewittern mit unwetterartigem Starkregen kommen.

Dabei seien größere Regionen betroffen, so der DWD. „Unwetter aber nur sehr örtlich“, heißt es weiter im Tweet. „Dort vor allem hohe Überschwemmungsgefahr.“

Zugleich zeigt der Wetterdienst einen von vielen Modellläufen:

In einem Warnvideo wird zudem auf Details eingegangen. DWD-Meteorologe Felix Dietzsch erläutert darin die zu erwartende starke Wärmebelastung sowie die bevorsthende Unwettersituation durch örtlich schwere Gewitter mit Starkregen. Die Wetter-Informationen haben den Stand von Donnerstag, 25. August, 16 Uhr.

Auf der Warnkarte zeigen sich jede Menge pinke Flächen. Das bedeutet, es erwartet uns am Freitag wieder eine enorme Wärmebelastung“, so Felix Dietzsch im DWD-Warnvideo auf Youtube. Das betreffe vor allem die nördliche Mitte und den Osten des Landes - Berlin und Brandenburg sind mittendrin im pinken Bereich. „Das liegt an einer schwülheißen Luftmasse, die sich dort befindet.“ In dieser Luftmasse bilden sich laut Dietzsch am Freitag wieder Gewitter mit heftigem Starkregen.

Gewitter und hohe Mengen an Regen über Berlin und Brandenburg am Freitag, 26.8.

Die Regenmengen bis Samstagmorgen (27. August) können sehr hoch sein - aber eben „streuselkuchenartig“. Wo diese hohen Mengen an Regen genau fallen, lasse sich bislang nur grob eingrenzen. „Die genauen Orte lassen sich leider nicht genau vorhersagen“, so der DWD-Meteorologe. Der „grobe Bereich“ liege ab Bremen und Hannover ostwärts. Damit wären neben Berlin und Brandenburg auch Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen sowie Franken im Norden des Freistaates Bayern betroffen.

In kurzer Zeit können demnach 20 bis 40 Liter pro Quadratmeter Regenwasser fallen. „Vereinzelt deutlich mehr.“ Es bestehe „örtlich Überschwemmungsgefahr“: Betroffen seien dann nicht nur Straßen und Keller, die mit Regenwasser volllaufen. Auch kleinere Bäche können örtlich über die Ufer treten, warnt der Meteorologe vom DWD.

Auch andere Meteorologen sprechen von einer „prekären Lage“ am Freitag, 26. August:

