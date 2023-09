So stark wie in Brandenburg ist die Wirtschaft in den ersten sechs Monaten dieses Jahres in keinem anderen Bundesland gewachsen. Das Bruttoinlandsprodukt stieg hier in den ersten sechs Monaten preisbereinigt um 6,0 Prozent, wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg am Freitag mitteilte. Nominal, also inflationsbereinigt, betrug das Wachstum sogar über 14 Prozent.

Damit hebt sich Brandenburg deutlich von der bundesweiten Entwicklung ab. Deutschlandweit ging die Wirtschaftsleistung im selben Zeitraum 0,3 Prozent zurück. In lediglich fünf weiteren Bundesländern gab es ein Wachstum.

Wachstumstreiber in Brandenburg: Autoindustrie und Elektromobilität

Getragen wurde das Wachstum den Statistikern zufolge vor allem durch die Autoindustrie. „Entscheidender Treiber des Wachstums sind die Investitionen der Industrie in die Elektromobilität“, teilte auch die Vereinigung der Unternehmensverbände Berlin-Brandenburg (UVB) am Freitag mit. „Hier ist nicht nur Tesla zu nennen.“ Viele Zulieferer hätten sich in Brandenburg angesiedelt und bildeten „eine Wertschöpfungskette rund um diese neue Industrie“. Hier entstehe ein „Wachstumskern, der der ganzen Region einen Schub und neuen Wohlstand bringt“, teilte UVB-Hauptgeschäftsführer Alexander Schirp weiter mit.

Bereits im Jahr 2022 war Brandenburgs Wirtschaft um 3,3 Prozent gewachsen. Tesla gilt als zentraler Faktor für die Ansiedlung neuer Investoren. Im vergangenen Jahr wurden 1,84 Milliarden Euro investiert. Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD), war bereits im Frühjahr davon ausgegangen, dass sich die Zahlen auch in den kommenden zwei bis drei Jahren halten.

Berliner Wirtschaft: Rückgang trotz starker Sektoren

Im Vergleich zu Brandenburg ist die Berliner Wirtschaft im ersten Halbjahr 2023 leicht geschrumpft. Das Bruttoinlandsprodukt ging preisbereinigt um 0,1 Prozent zurück, wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg mitteilte.

Einige Sektoren entwickelten sich demnach in der Hauptstadt überdurchschnittlich positiv. Dazu gehörte den Statistikern zufolge der Bau sowie das Gastgewerbe. Vom in Berlin besonders wichtigen Dienstleistungssektor ging laut Statistikamt hingegen nur ein geringer Wachstumsimpuls aus.

Wirtschaft: Konjunkturflaute trifft andere Bundesländer

Andere Bundesländer wurden dagegen von der Konjunkturflaute getroffen. So gab es in Rheinland-Pfalz ein deutliches Minus von 5,4 Prozent.

Das BIP umfasst den Wert aller in einer Volkswirtschaft produzierten Waren und Dienstleistungen. Die Veränderung zeigt somit an, wie gut oder schlecht sich die Wirtschaftsleistung eines Landes in einem bestimmten Zeitraum entwickelt hat. Wächst sie, steigt in aller Regel die Nachfrage nach Arbeitskräften, die Menschen haben tendenziell mehr Einkommen zur Verfügung und der Staat nimmt mehr Steuern ein. Schrumpft das BIP längere Zeit, können steigende Arbeitslosigkeit, mehr Insolvenzen und sinkende Steuereinnahmen die Folge sein.