In deutschen Haushalten werden fast 35 Millionen Haustiere gehalten. Darunter sind 15,7 Millionen Katzen und 10,7 Millionen Hunde. Das geht aus statistischen Angaben von Statista.com für das Jahr 2021 hervor.

Doch was ist mit den Tieren, die kein Zuhause haben oder aus unterschiedlichen Gründen ihr Zuhause verlieren: Sie werden von Tierschützern betreut und landen in einem Tierheim. Dort warten Hunde , Katzen und andere Tiere auf eine zweite Chance.

Für alle Tierfreunde, die einen Hund oder eine Katze aus dem Tierschutz nach Hause holen oder vielleicht aus gesundheitlichen oder familiären Gründen in einem Tierheim abgeben müssen, gibt es hier eine Übersicht über Tierheime in Brandenburg.

Diese Übersicht erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und wird fortwährend aktualisiert.

Tierheime in Brandenburg in der Übersicht

Südring 59

15236 Frankfurt (Oder)

Vogelsänger Chaussee 2

15890 Eisenhüttenstadt

Berkenbrücker Chaussee 10

15517 Fürstenwalde

Berliner Str. 143

16303 Schwedt/O

Erika-Kliemann-Weg 1

(ehemals Güstower Str. 23)

17291 Prenzlau

Herzsprunger Dorfstrasse 19/20

16909 Heiligengrabe OT Herzsprung

Tierschutzverein Strausberg, Rüdersdorf und Umgebung (Märkisch-Oderland)

15562 Rüdersdorf bei Berlin

Am Tierheim 1

15757 Halbe

Langengrassau Dorfstr. 21

15926 Heideblick

Straße der Jugend 156

15806 Zossen

Tierheim Verlorenwasser - Waldtierheim Bad Belzig (Teltow-Fläming) Verlorenwasser 17

14806 Bad Belzig, OT Werbig

Caasmannstr. 16

14770 Brandenburg an der Havel

Am Großen Spreewehr 1a

03044 Cottbus

Blumenower Str. 3

16798 Fürstenberg/Havel

Dallgower Straße 104

14624 Dallgow-Döberitz

Bammer Landstraße 33c

14712 Rathenow

Tierheim in Berlin

Das Tierheim Berlin ist Europas größtes Tierheim. Auf einer Fläche von etwa 16 Hektar werden nach Angaben des Tierheims rund 1300 Tiere versorgt:

Hausvaterweg 39

13057 Berlin

Warum einen Hund oder eine Katze aus dem Tierheim holen?

Etwa 350.000 Tiere landen jedes Jahr in deutschen Tierheimen. Diese Zahl nennt die Tierschutzorganisation Peta . Peta nennt auch die häufigsten Gründe:

Tierhaarallergie

Finanzielle Kosten

Spontankäufe

Krankheit oder Tod des Menschen

Neue Wohnung, in der keine Haustiere erlaubt sind

Tierschützer empfehlen daher, lieber einen Hund, eine Katze, ein Meerschweinchen aus dem Tierschutz zu holen als vom Züchter. Argument: Besser diesen Tieren eine zweite Chance geben, als dafür zu sorgen, dass immer weitere Haustiere produziert werden.

Wie erkenne ich ein gutes Tierheim?

Tierheime machen meist einen sehr guten Eindruck - auf den ersten Blick. Und wenn man in die Augen einer Katze oder eines Hundes schaut, wird man schnell von Gefühlen überwältigt. Aber was macht ein gutes Tierheim aus?

Mitarbeiter erfragen genau, ob das gewünschte Tier auch in die neue Umgebung passt, erkundigen sich nach der Lebenssituation und dem künftigen Umfeld (ein großer Hund sollte nicht in eine kleine Wohnung)

Hunde werden nur nach gründlicher Befragung zum Gassi-Gehen mitgegeben.

Es gibt eindeutige Antworten auf die Frage nach der Herkunft des Tieres (keine Katze läuft von allein ins Tierheim)

Die Frage nach der Gesundheit des Tieres wird ohne Zögern beantwortet

Tierarztdokumente sind sofort zur Hand

Seriöse Tierheime geben Tiere nicht sofort mit, die Vergabe von Haustieren kann dauern

Mindestens genau so wichtig ist, dass sich jeder künftige Besitzer eines Hundes, einer Katze oder anderen Haustieres vorab darüber im Klaren wird, ob ein Haustier in seine Lebenssituation passt: Hat er / hat die Familie genügend Zeit, sich um das Tier zu kümmern? Was passiert in den Ferien oder bei eigener Krankheit? Kann ich mir die laufenden Kosten für Futter und Tierarzt und gegebenenfalls eine Versicherung leisten?

Welche Schutzgebühren verlangen Tierheime?

Die Schutzgebühr, die Tierheime bei Abgabe verlangen, hängt von der Tierart ab.