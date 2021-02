Das Landeskriminalamt in Sachsen ermittelt wegen des illegalen Abschusses eines Wolfs in Sachsen. Das Tier ist tot in Spreewitz nahe der Landesgrenze von Sachsen zu Brandenburg aufgefunden worden.

Dies bestätigte Karin Bernhardt, Sprecherin des sächsischen Landesamts für Umwelt, Landwirtschaft und...