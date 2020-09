Kinder in Brandenburg leiden häufiger unter Karies als ihre Altersgenossen im Bundesdurchschnitt. Darauf weisen Abrechnungsdaten der Barmer-Krankenkasse hin. Auch das rätselhafte Phänomen der sogenannten Kreidezähne trete bei Mädchen und Jungen in Brandenburg stärker auf als in anderen Bundesl...