Mit 104 Unternehmen hat sich eine sehr große Zahl an Unternehmen für den Zukunftspreis Brandenburg 2023 beworben. Unter ihnen hat eine Jury die zwölf Finalisten nominiert, die mit ihren besonderen Leistungen in der Ausbildung, bei der Nachfolge, im Umgang mit Innovationen oder bei der Herstellung von nachhaltigen Produkten herausstechen.

Ihr Leistungsspektrum ist breitgefächert: Sie setzen die Energie- und Wärmewende in die Realität um, sie geben Reststoffen ein neues Leben, sie produzieren einzigartige Sicherheitsverbundgläser und stellen Fliesen aus der Gründerzeit her. Einige Unternehmen sind mit zehn Mitarbeitern klein, andere zählen über 100 Beschäftigte.

Breites Leistungsspektrum

Was jedes von ihnen auszeichnet, das sind ihre besonderen unternehmerischen Leistungen. „Es sind Beispiele, die Mut machen: kreative, aktive und innovative Unternehmerinnen und Unternehmer, die auch in schwierigen Zeiten die Ärmel hochkrempeln und in die Zukunft investieren“, würdigen Unterstützer und Partnern des wichtigsten Wirtschaftspreises in Brandenburg in einer Mitteilung.

Image-Film und Label

Sechs der zwölf Finalisten werden am 1. Dezember 2023 im Holiday Inn Berlin Airport Conference Centre in Schönefeld (Dahme-Spreewald) als Gewinner gekürt. Sie erhalten neben einem hochwertigen Image-Film mediale Präsenz, eine Stele, eine Urkunde sowie das Recht, mit dem Label Gewinner „Zukunftspreis Brandenburg“ für sich zu werben.

Gläser für Yachten und innovatives Hotel

Die Nominierten sind:

Das Unternehmen konzentriert sich mit seinen Produkten und Dienstleistungen auf den maritimen Sektor. Es produziert einzigartige Sicherheitsverbundgläser, die insbesondere in Yachten und weltweit eingebaut werden. Hier hat sich die Firma an die Weltmarktspitze gearbeitet. Alles kommt aus einer Hand. Paulinen Hof Seminarhotel Bad Belzig (Potsdam-Mittelmark) Das junge Team hat es geschafft, in sehr kurzer Zeit das Seminarhotel zu einem unverzichtbaren Bestandteil des Tagungsmarktes im Großraum Berlin zu etablieren. Mit frischen Ideen und einem Fokus auf sinnvoller Digitalisierung werden Veranstaltungsformate von zwei bis 200 Personen organisiert, ob Business Meeting, Hybride Tagung oder Hochzeitsfeiern.

Blitzschutzanlagen und Dachdecker-Kompetenz

(Oberhavel) Der Spezialist für Elektro- und Blitzschutzanlagen überzeugt sowohl mit seinem starken Umsatz- als auch Personalwachstum. Die Zahl der Azubis hat sich in den letzten vier Jahren mehr als verdoppelt. Diese Entwicklung ist nicht zuletzt dem Angebot des Azubi-Austausches und der Azubi-Lehrfahrten zu verdanken. Das Leitbild „Geben und Nehmen“ äußert sich in der starken Mitarbeiterorientierung. Lublow Bedachungen Pritzwalk (Prignitz) Das mehr als 50 Jahre alte Familienunternehmen überzeugt mit Fachkompetenz und Erfahrung in den Bereichen Dachdecker-, Zimmerer- und Klempnerarbeiten sowie im Innenausbau. Es zeigt ein hohes Engagement in der Ausbildung. Über die Teilnahme an der beruflichen Orientierung von Schülern und Praktikaangebote wird der eigene Nachwuchs rekrutiert.

Baukunststoffe und Lebensmittel-Lieferant

(Elbe-Elster) Der „Hidden Champion“ hat sich vom Zwei-Mann-Betrieb zum erfolgreichen Mittelständler, bedeutenden Arbeitgeber und zu einem wichtigen Player der regionalen Kreislaufwirtschaft entwickelt. Bosig produziert einen Funktionswerkstoff aus Reststoffen der Polyurethanschaum-Industrie. Jährlich werden über 8000 Tonnen Reststoffe zu neuen Phonotherm-Platten mit einem Lebenszyklus von mehr als 50 Jahren hergestellt. Gladrow GmbH & Co KG Mittenwalde (Dahme-Spreewald) Nach dem Motto „Aus der Region für die Region“ beliefert der moderne Logistiker und Lebensmittelgroßhändler Kunden in der Metropolregion, darunter viele Kitas. Geliefert werden Bioprodukte und konventionelle Produkte in drei Temperaturbereichen und im Vollsortiment. Nachhaltig zu wirken, bedeutet für das Unternehmen, auch Obst und Gemüse mit Schönheitsfehlern anzubieten.

Gasversorger und Bäckerei-Spezialist

Bestensee (Dahme-Spreewald) 120 Jahre erfolgreiche Familientradition in vierter Generation: Peter Neumann und sein Sohn Alexander brennen für ihre Branche und können eine beeindruckende Entwicklung bei Umsätzen und Mitarbeiterzahlen (von vier auf über 100) aufweisen. In dem Ausbildungsunternehmen steckt eine hohe Innovationskraft. So wurde ein neuartiges Bauprojekt mit einem riesigen Eisspeicher umgesetzt. Bäckerei Andreas Hoffmann Falkenberg/Elster (Elbe-Elster) Das Unternehmen ist ein klassischer Handwerksbetrieb in dritter Generation. In einem schwierigen Marktumfeld mit sinkenden Bevölkerungszahlen im ländlichen Raum sucht die Bäckerei neue Absatzmärkte und schafft es, mit besonderer Qualität und Innovationen große Einkaufsmärkte bundesweit zu überzeugen. Die Produkte sollen demnächst auch in die Schweiz oder nach Dubai exportiert werden.

Laborant und Massivhausbauer

Als medizinischer Dienstleister überzeugt das Unternehmen durch seine Investitionen in innovative Technik, die regionale Vergabe von Bauleistungen und seine langjährige EMAS-Zertifizierung. Das Unternehmen beteiligt sich aktiv an Ausbildungsmessen, setzt auf Ausbildung, um Nachwuchs zu rekrutieren und bietet den Arbeitnehmern gute Voraussetzungen, um Familie und Beruf gut unter einen Hut zu bekommen. Tinglev Elementfabrik GmbH Altlandsberg (Märkisch-Oderland) Tinglev steht für das Leichtgewicht der Massivhäuser: von der Planung und Beratung über die Fertigung, Fracht und Montage. Ein wesentlicher Punkt ist der hohe Fokus des Unternehmens auf Mitarbeiterzufriedenheit durch gezielte Maßnahmen und Initiativen. Die positive Arbeitsumgebung stärkt das Engagement und die Motivation der Mitarbeiter.

Gründerzeit-Ziegel und PV-Anlagenspezialist

OT Sieversdorf (Oder-Spree) Gründer Tomas Grzimek formte ein Unternehmen, ohne das die Mehrzahl der Restaurierungen brandenburgischer Kirchen so nicht denkbar gewesen wäre. Stellte Golem in den 90er-Jahren überwiegend Ziegel nach mühsam rekonstruierten „Originalrezepten“ her, verlagerte sich die Produktion hin zu handgefertigten Fliesen aus der Gründerzeit, was europaweit einmalig ist, und die Restauration historischer Gebäude. Elektro Eggert GmbH & Co. KG Altlandsberg OT Bruchmühle (Märkisch-Oderland) Der Handwerksbetrieb in fünfter Generation zählt zu den Pionieren der Solarbranche. Seit den 1990er-Jahren bieten die Mitarbeiter Photovoltaiktechnik von der Planung bis zur Installation an. Dabei folgen die Spezialisten stets dem aktuellen Stand der Technik. Sie arbeiten auch mit Start-Ups zusammen, die Alternativen zu herkömmlichen Anlagen anbieten, wie etwa die platzsparende Smart-Flower.