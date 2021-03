Es ist ein Garten, der vor Farbenpracht nur so strotzt. Besucher, die ihn durchschreiten, kommen vorbei an formlosen Blättern, deren saftiges Grün sich mit dem kühlen Blau des Windes mischt, in dem sie tanzen. Sie sehen die Sommersonne, deren sattes Rot sich in quadratische Farbfelder streut und ...