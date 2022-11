Backen in Brandenburg

Zum traditionellen Weihnachtskarpfen passt ein Zitronen-Soufflé-Dessert perfekt: Nach klassischem Rezept verwandeln wir Saures in ein süßes, wohlig warmes Dessert und erzählen, was Zitrusfrüchte in Brandenburg für das Weihnachtsessen noch Gutes bewirken können.