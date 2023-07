Die US-amerikanische Punkband Anti-Flag hat überraschend ihre Auflösung bekannt gegeben. In einem am Donnerstag veröffentlichten Post auf der Crowdfunding-Plattform Patreon war zu lesen: „Anti-Flag hat sich aufgelöst.“ Ferner hieß es, Monatsbeitrage von Unterstützern würden nicht länger entgegengenommen. Bereits gemachte Spenden würden rückerstattet und der Patreon-Account im Anschluss eingestellt.

Die Nachricht traf Fans und offenbar auch Crew-Mitglieder völlig überraschend. Anti-Flag befand sich gerade auf Europatour. Der knappe Patreon-Post ist bislang der einzige Kommentar, den die Band veröffentlicht hat.

Anti-Flag löschte auch Social Media-Accounts

In den sozialen Netzwerken wurden die Kanäle der Band und ihrer vier Mitglieder bereits stillgelegt, mit Ausnahme des Twitter-Accounts von Bassist Chris Barker alias Chris No. 2. Auch die Website von Anti-Flag ist nicht mehr erreichbar.

Der Sänger von Anti-Flag Justin Sane bei einem Konzert.

© Foto: Balazs Mohai/dpa Ein offizieller Grund für die Auflösung wurde noch nicht kommuniziert. In Online-Foren wird allerdings ein Zusammenhang mit Vergewaltigungsvorwürfen vermutet, den eine Frau im Podcast „Enough“ gegen einen namentlich nicht genannten „Sänger einer politischen Punkband“ erhoben hat.

Der Podcast widmet sich sexuellen Übergriffen in der Musikindustrie. In der Folge wird der Vorfall detailliert beschrieben. Die Vergewaltigung soll sich demnach nach dem Besuch eines Filmfestivals in einem Hotelzimmer vorgefallen sein.

Bislang äußerte sich weder die Band noch Sänger Justin Sane (mit bürgerlichen Namen: Justin Cathal Geever) zu den im Internet diskutierten Gerüchten.

Eine der weltweit bekanntesten Punkbands

Anti-Flag gründete sich im Jahr 1988 in Pittsburgh. Ihr erstes Album „Die for the Government“ veröffentlichte die Band allerdings erst 1996. Anfang des Jahres erschien mit „Lies They Tell Our Children“ ihr mittlerweile 13. Album, das Platz 6 der deutschen Charts erreichte.

Anti-Flag ist eine der bekanntesten Punkbands weltweit. Bekannt ist die Band auch für ihre dezidiert linke politische Haltung und ihren Aktivismus. Die einzigen Gründungsmitglieder, die konstant Teil der Band waren, waren Sänger Justin Sane und Schlagzeuger Pat Thetic.