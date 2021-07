Da kommt schon etwas zusammen: der Wald, das Theater, die Krankheit, die Kurklinik, die Liebe und die Literatur… Wenn der Schriftsteller Roland Lampe sich einem Kollegen widmet, teilt er zumindest einen Teil von dessen Affinitäten, erweckt er einen näheren oder ferneren Seelenverwandten zum Leben. Das war in seinem Buch zu Fontane so und so geschieht es auch in dem beim Findling Verlag erschienenen Bändchen „Der Wald verwandelt sich in Tra...