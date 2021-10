Treffen sich Schinkel und Fontane... Nein, getroffen haben sie sich tatsächlich nie, obwohl sie beide in der gleichen Stadt geboren wurden. Doch als Theodor Fontane am 30. Dezember 1819 in Neuruppin das Licht der Welt erblickte, lebte der Baumeister Karl Friedrich Schinkel, 28-jährig, schon längs...