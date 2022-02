Der Altmeister der deutschen Unterhaltungskunst schafft wieder den Spagat zwischen intellektuell hochgelegter Latte und Pointentreffsicherheit unterhalb der Gürtellinie. Jürgen von der Lippe fasziniert sein rund 300 Zuhörer zählendes Publikum am Freitagabend im Theater am See in Bad Saarow zum...