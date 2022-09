Besucher stehen im «Das Minsk Kunsthaus in Potsdam» zur Pressevorbesichtigung in der Ausstellung von Wolfgang Mattheuer vor dem Bild «Der Nachbar, der will fliegen» von 1984. Das Minsk Kunsthaus in Potsdam ist das jüngste Projekt der Hasso Plattner Foundation. Am 24. September soll das Haus mit den zwei Ausstellungen von Wolfgang Mattheuer «Der Nachbar, der will fliegen» und Stan Douglas «Potsdamer Schrebergärten» eröffnet werden. Das ehemalige Terrassenrestaurant «Minsk», erbaut in den 1970er-Jahren im modernistischen Stil der DDR, wird damit zu einem Ort für Begegnungen zwischen moderner und zeitgenössischer Kunst. © Foto: Patrick Pleul/dpa/ (c) VG Bild-Kunst, Bonn 2022