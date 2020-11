Exponate, die im Rahmen der Ausstellung «Die Eisenzeit. Europa ohne Grenzen» in der kleinen Eremitage in St. Petersburg zu sehen sein sollen, stehen zum Verpacken in der archäologischen Sammlung des Berliner Museums für Vor- und Frühgeschichte bereit. Die Ausstellung mit mehr als 1600 Exponaten wurde am 10.11.2020 in St. Petersburg eröffnet. Anschließend soll diese vom 15. April bis zum 15. Juli im Staatlichen Historischen Museum Moskau präsentiert werden. Das Projekt ist Teil des Deutschlandjahres in Russland. © Foto: Janine Schmitz/photothek.net/SPK /dpa