Sie hat es wirklich getan: Klickt man ihre Instagram-Seite an, heißt es „Diese Seite ist leider nicht verfügbar“. Die US-Sängerin Lana Del Rey („Video Games“) hat am Wochenende ihre Social-Media-Kanäle deaktiviert. „Und das mache ich einfach, weil ich so viele andere Interessen und andere Jobs habe, die Privatsphäre und Transparenz erfordern“, sagte die 36-Jährige laut dem Promiportal „People“ in einem letzten Video am Samstag. Am Sonntag schaltete sie demnach ihre Profile bei Instagram und Twitter ab. Auch ihre Facebook-Seite ist nicht mehr erreichbar. In dem Clip bedankte sich die Musikerin laut „People“ auch bei ihren Fans.