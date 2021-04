Die Lust am Leben ließ sie sich bis zuletzt nicht nehmen: Hannelore Elsner, die charismatische Diva, starb vor zwei Jahren an den Folgen ihrer Krebserkrankung – bis wenige Tage vor ihrem Tod am 21. April 2019 stand sie für ihren letzten Film vor der Kamera. Im Dokumentarfilm „Hannelore Elsner ...