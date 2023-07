Die Ahr ist eigentlich ein Rinnsal, dass sich malerisch durch kleine Orte im Tal schlängelt. Doch in der Nacht vom 14. zum 15. Juli 2021 stieg das Wasser des Flusses so stark an, dass es alles mitriss, was sich ihm in den Weg stellte. 133 Menschen kamen dabei ums Leben. Ganze Gebäude wurden wegg...