Mit ihrem Roman „Johnny Ohneland“ unternimmt Judith Zander eine Reise nach innen und nach außen, zurück in die Kindheit und bis nach Australien. Dafür erhält die in Jüterbog lebende Autorin am 20. August den mit 40.000 Euro dotierten Fontane-Literaturpreis der Stadt Neuruppin und des Landes Brandenburg.