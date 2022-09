Ein Verein, der sich dem Kampf gegen Antisemitismus verschrieben hat, will in dem stillgelegten Messingwerk in Eberswalde einen Ort für jüdische Kultur etablieren. Im Zentrum stehen 100 Jahre jüdische Migrationsgeschichte in Brandenburg. Der Tag des offenen Denkmals erlaubt einen ersten Blick – auch auf eine weitgehend unbekannte Lokalgeschichte.