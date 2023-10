Norbert Leisegang (62) gründete 1979 zusammen mit seinen Geschwistern Marion, Roland und Hartmut die Band Jogger, die sich 1981 in Keimzeit umbenannte. Nach NVA-Zeit und Studium an der Pädagogischen Hochschule in Potsdam mit Diplomabschluss für Mathematik und Physik arbeitete Leisegang unter ande...