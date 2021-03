Ein Zoom-Gespräch am Frauentag – Jörg-Peter Weigle spielt einen Videogruß des Staatsorchesters vor, Hannah Lotte Lund muss gerade noch die Öffnung des Kleist-Museums am nächsten Tag vorbereiten, und immer wieder geht jemand in den digitalen Weiten verloren. Doch in den fast zwei Stunden Inter...