Der Maler Sighard Gille, der am 25. Februar 80 Jahre alt wird, arbeitet in seinem Atelier an einem Bild, das den Kabarettisten Bernd-Lutz Lange zeigt (r). Gegenwärtig bereitet der Maler eine Ausstellung in der Galerie Bassi in Remagen (Rheinland-Pfalz) vor, deren Eröffnung am 21, März sein soll. © Foto: Waltraud Grubitzsch/dpa