Grit Lemke, aufgewachsen in Hoyerswerda, vor dem letzten noch vorhandenen Block des damaligen Vertragsarbeiterwohnheims. Sie wohnte in der gleichen Straße, wurde vom Angriff im benachbarten Jugendklub „Der Laden“ völlig überrascht. Über ihre Kindheit und den September 1991 hat sie nun ein Buch geschrieben: „Kinder von Hoy“. Das Bild stammt aus der MDR-Doku „HOYERSWERDA '91, Eine Stadt, die Gewalt und ihre Aufarbeitung“ von Christian Hans Schulz und Nils Werner, noch zu sehen in der MDR-Mediathek. © Foto: MDR